Phối đồ sang chảnh cho quý cô văn phòng

Lựa chọn trang phục chất lượng cao

Chất liệu vải là yếu tố tiên quyết quyết định sự sang trọng của trang phục. Ưu tiên những loại vải cao cấp như lụa, satin, linen, tweed… với đặc tính mềm mại, thoáng mát và có độ rũ tự nhiên. Đường may tinh tế, sắc nét cũng là điểm cộng giúp bộ trang phục thêm phần chỉn chu và đẳng cấp.

Ưu tiên thiết kế tối giản, tinh tế

"Less is more" - Nguyên tắc tối giản luôn đúng trong thời trang công sở. Thay vì những chi tiết rườm rà, diêm dúa, hãy chọn những thiết kế đơn giản, tập trung vào form dáng và đường cắt may tinh tế. Một chiếc đầm liền thân với điểm nhấn nhẹ nhàng ở eo, một bộ vest với phom dáng chuẩn mực hay áo sơ mi kết hợp cùng chân váy bút chì cổ điển là những lựa chọn hoàn hảo cho quý cô văn phòng.

Phối màu sắc hài hòa, thanh lịch

Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên tổng thể trang phục sang trọng. Gam màu trung tính như trắng, đen, be, xám luôn là lựa chọn an toàn và dễ dàng phối đồ. Bên cạnh đó, đừng ngại thử nghiệm những gam màu pastel nhẹ nhàng như hồng nhạt, xanh baby, tím lavender… để tạo điểm nhấn tươi mới cho phong cách.

Chú trọng phụ kiện

Phụ kiện là "chìa khóa" giúp nâng tầm set đồ công sở. Một chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng, đôi giày cao gót thanh lịch, túi xách da kiểu dáng tối giản hay một chiếc khăn lụa mềm mại sẽ là điểm nhấn hoàn hảo, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của người mặc.

Lựa chọn trang phục phù hợp vóc dáng

Mỗi người đều có một vóc dáng khác nhau, vì vậy việc lựa chọn trang phục phù hợp là điều vô cùng quan trọng. Nếu sở hữu thân hình đồng hồ cát, bạn có thể tự tin diện những chiếc đầm ôm body tôn dáng. Với những cô nàng có vòng eo "bánh mì", áo peplum hay đầm suông chữ A sẽ là lựa chọn hoàn hảo để che khuyết điểm.

Tự tin với phong cách riêng

Sang trọng không đồng nghĩa với việc chạy theo xu hướng. Hãy lắng nghe bản thân, tìm hiểu những phong cách phù hợp với cá tính và sở thích của mình. Dù là phong cách cổ điển, hiện đại hay tối giản, điều quan trọng nhất là bạn cảm thấy tự tin và thoải mái với những gì mình mặc.

Gợi ý một số cách phối đồ sang chảnh cho quý cô văn phòng

Áo sơ mi trắng + chân váy bút chì: Kết hợp kinh điển, không bao giờ lỗi mốt, mang đến vẻ đẹp thanh lịch, chuyên nghiệp.

Đầm liền thân: Lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bận rộn, vừa tiết kiệm thời gian phối đồ vừa toát lên vẻ nữ tính, duyên dáng.

Vest + quần âu: Mang đến vẻ ngoài quyền lực, mạnh mẽ, phù hợp với những quý cô ở vị trí lãnh đạo.

Áo len mỏng + chân váy midi: Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét thanh lịch và nữ tính, phù hợp với thời tiết se lạnh.

