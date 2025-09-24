Phó Phòng An ninh kinh tế Công an Đà Nẵng cảnh báo qua vụ Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên

Lực lượng chức năng Đà Nẵng kiểm tra một cơ sở kinh doanh - Ảnh: B.D.

"Những vụ việc như các KOLs quảng cáo thổi phồng công dụng kẹo Kera… đã được xử lý rất nghiêm minh" - thượng tá Trần Nhất Chí, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng, nói tại Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử - giải pháp phát triển bền vững ngành bán lẻ TP Đà Nẵng sáng 24-9.

Sự kiện được Sở Công Thương Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức.

Người tiêu dùng quá tin vào các quảng cáo từ người nổi tiếng

Cung cấp số liệu về các vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, thượng tá Chí cho biết năm 2024 đã xử lý khoảng 3.000 vụ. Trong số này phổ biến nhất vẫn là các hành vi liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng cấm (rượu, thuốc lá, pháo, chất kích dục...).

Đặc biệt gần đây cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ liên quan đến hành vi quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng, sử dụng trái phép hình ảnh người nổi tiếng.

Lấy ví dụ vụ việc của Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục… thượng tá Chí cho rằng cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý rất nghiêm minh.

Thượng tá Trần Nhất Chí phát biểu sáng 24-9 - Ảnh: B.D.

Đây là những hành vi sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để quảng cáo, thổi phồng sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công Thương) - xu hướng mua hàng thương mại điện tử đang tăng rất nhanh. Một tỉ lệ lớn hàng hóa bán được đến từ những người có ảnh hưởng.

Theo ông Tuấn, để có tương tác thì những người bán hàng trên các trang "nhảy múa, tạo các tư thế" để lôi kéo sự chú ý.

Xử lý nghiêm quảng cáo lố để bảo vệ doanh nghiệp chân chính

Theo cơ quan chức năng, năm 2024, tổng giá trị giao dịch qua thương mại điện tử đạt gần 14 tỉ USD. Năm 2025, dự kiến doanh thu của các sàn như Shopee, Lazada, Tiktok shop… sẽ cán mốc 15,4 tỉ USD.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn cho rằng thương mại điện tử không còn là công cụ mà trở thành động lực chính của ngành bán hàng, người mua ở đâu thì nhà bán hàng ở đó. Việt Nam trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng mua sắm trên internet nhanh nhất thế giới.

Theo ông Tuấn, những dư địa từ thương mại điện tử đòi hỏi các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh nhanh chóng nắm cơ hội. Ngược lại, lĩnh vực này cũng đang có nhiều thách thức, rủi ro.

Thượng tá Trần Nhất Chí cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật trên các sàn thương mại điện tử, bán hàng online gần đây.

"Công tác quản lý thuế, hóa đơn điện tử chưa chặt chẽ và chưa theo sát sự phát triển của thương mại điện tử. Chế tài xử lý thiếu răn đe, chưa đủ mạnh.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục trong một phiên livestream bán kẹo Kera - Ảnh: Cắt từ video

Mặt khác, rất nhiều luồng giao dịch xuyên biên giới được thực hiện trong khi máy chủ lại đặt ở nước ngoài. Công nghệ ẩn danh, mỗi người có thể lập nhiều tài khoản ảo… cũng khó khăn để kiểm soát dòng tiền, truy xuất thông tin, xử lý các hành vi vi phạm" - thượng tá Trần Nhất Chí nói.

Về phía người tiêu dùng, ông Chí cho rằng thường có tâm lý ham rẻ, dễ tin vào quảng cáo - nhất là từ những người có ảnh hưởng.

Để việc kinh doanh thương mại điện tử lành mạnh, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết ngành công an có nhiều lực lượng tham gia xử lý.

Tuy nhiên để tăng răn đe, bảo vệ những đơn vị làm ăn chân chính thì rất cần sự phối hợp đồng bộ từ các cơ quan, địa phương; sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật, các quy định liên quan…

"Chúng ta yêu cầu sàn thương mại điện tử phải xác thực thông tin cá nhân người bán hàng, công khai xử lý các trường hợp vi phạm, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng…" - ông Chí nói.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khuyên người bán hàng cần mạnh dạn thay đổi Theo ông Trần Chí Cường - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - với dân số hơn 3 triệu người cùng hệ thống siêu thị, chợ truyền thống, trung tâm thương mại rộng khắp… ngành bán lẻ Đà Nẵng đang rất sôi động. Ông Cường đề nghị bà con tiểu thương cho tới các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hóa mạnh dạn thay đổi tư duy kinh doanh. "Đây là lúc cần chủ động chuyển đổi phương thức từ bán hàng truyền thống sang kết hợp với thương mại điện tử, tận dụng các sàn trực tuyến, mạng xã hội và các nền tảng số để mở rộng kênh tiêu thụ" - ông Cường nói.

Tác giả: Thái Bá Dũng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ