Quang Linh Vlog bị cáo buộc phạm tội thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố đối với vụ án "Lừa dối khách hàng", đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Cơ quan công an bắt tạm giam Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlog). (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhóm này gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng, Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công, Phạm Quang Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết luận điều tra, Phạm Quang Linh là cổ đông sáng lập công ty Chị em Rọt, cùng lên ý tưởng về sản phẩm kẹo rau củ Kera. Cơ quan điều tra xác định Quang Linh phải chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, bao bì của kẹo Kera. Cá nhân Quang Linh phải chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera đến với người tiêu dùng.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình công ty tiến hành sản xuất kẹo Kera, Phạm Quang Linh không quan tâm chất lượng sản phẩm, không chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra vùng nguyên liệu, không kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất kẹo Kera.

Nội dung thể hiện thành phần kẹo Kera gồm 10 loại bột rau củ với tỷ lệ 28.13% không đúng sự thật. Quang Linh Vlog biết rõ trên phiếu kết quả kiểm nghiệm thì hàm lượng chất xơ của kẹo rất thấp, chỉ khoảng 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kém ăn rau. Dù vậy, Linh vẫn tham gia các video clip quảng cáo sản phẩm kẹo Kera để đưa ra các thông tin không đúng sự thật.

Cụ thể, cơ quan điều tra trích dẫn các quảng cáo lừa dối của Quang Linh như: "Một viên này sẽ tương ứng với 1 đĩa rau luộc. Nó tổng là 10 loại rau củ quả, đấy như cái bó xôi, rau má, cần tây, chùm ngây, diếp cá, khoai lang tím, bí đỏ, cà rốt, chuối xanh, táo xanh". Mục đích của Linh để quảng bá, giới thiệu bán sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua các livestream.

Linh sử dụng danh tiếng của bản thân để đưa ra các thông tin giới thiệu, quảng bá công dụng của kẹo Kera có thể bổ sung chất xơ và "Một viên này sẽ tương ứng với một đĩa rau luộc" sai sự thật khiến người tiêu dùng tin tưởng mua sản phẩm kẹo Kera, thu lợi bất chính số tiền 12,4 tỷ đồng.

Điều tra xác định, cá nhân Phạm Quang Linh được công ty Chị em Rọt trả tiền hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết với tổng số tiền 182,4 triệu đồng qua nền tảng mạng xã hội Tiktok.

Phạm Quang Linh bị đề nghị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015, với vai trò thực hành.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: vov.vn