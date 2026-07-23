Xác máy bay mất tích hơn 70 năm dưới đáy Đại Tây Dương bất ngờ được tìm thấy

Chiếc Douglas DC-4 trước chuyến bay cuối cùng vào năm 1952 - Ảnh: PAN AM HISTORICAL FOUNDATION

Theo báo New York Times ngày 21-7, xác máy bay Douglas DC-4 mang tên Clipper Endeavor của Hãng hàng không Pan American World Airways (Pan Am) - gặp nạn năm 1952 khiến 52 người thiệt mạng - vừa được phát hiện ở độ sâu 610m ngoài khơi Puerto Rico sau hơn 70 năm.

Ngày 11-4-1952, chuyến bay Pan Am 526A cất cánh từ San Juan, Puerto Rico để đến sân bay Idlewild (nay là sân bay quốc tế Kennedy) ở New York, Mỹ. Chỉ chín phút sau đó, hai động cơ bên phải mất công suất.

Không còn lựa chọn nào khác, cơ trưởng John C. Burn buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống mặt biển. Toàn bộ 69 người trên chuyến bay đều sống sót sau cú va chạm ban đầu.

Lúc này, sự hoảng loạn đã bao trùm khoang hành khách.

Biển động mạnh, nguy cơ bị cá mập tấn công cùng rào cản ngôn ngữ khiến nhiều người hoảng sợ, kiên quyết ngồi lại ghế và thắt dây an toàn thay vì thoát ra ngoài.

Cơ trưởng thậm chí đã phải đẩy một số người xuống nước để cứu mạng họ.

Phần đuôi máy bay gãy rời, thân tàu nhanh chóng chìm xuống. Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của 52 người, với 39 thi thể vẫn chưa được tìm thấy.

Vào thời điểm đó, hướng dẫn an toàn trước chuyến bay chưa phải là quy định bắt buộc. Thảm kịch này được đánh giá là "tái định hình căn bản ngành hàng không", thúc đẩy việc ban hành các chỉ dẫn an toàn khẩn cấp cho hành khách sau này.

Ngày 2-6 vừa qua, nhóm thám hiểm đã phát hiện xác máy bay khi rà soát đáy biển bằng thiết bị lặn tự hành mang tên Miss Millie, có khả năng lặn sâu tới 6km.

Sau gần 30 lượt quét khu vực rộng 26km², nhóm nghiên cứu phát hiện hình dạng giống phần đuôi và thân máy bay.

Trên bề mặt xác máy bay vẫn hiện rõ các chữ cái "PAA" cùng logo quả địa cầu có cánh đặc trưng của Hãng Pan American World Airways. Hệ thống càng đáp và các ô cửa sổ khoang hành khách vẫn giữ nguyên vị trí.

"Máy bay còn khá nguyên vẹn. Việc nhìn thấy lớp vỏ nhôm không bị ăn mòn và sáng lóe lên từ đáy biển thực sự là một trải nghiệm chấn động", ông Josh Gates, người dẫn chương trình Expedition Unknown của kênh Discovery Channel, xúc động chia sẻ.

Phần mũi chiếc máy bay được phát hiện dưới đáy Đại Tây Dương - Ảnh: AIR/SEA HERITAGE FOUNDATION

Nhóm khảo sát cho biết họ đã chụp hơn 350.000 bức ảnh hiện trường nhưng sẽ giữ nguyên trạng máy bay mà không tiến hành trục vớt, nhằm tôn trọng nơi an nghỉ của các nạn nhân.

Ông Russ Matthews, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập tổ chức Air/Sea Heritage Foundation, người theo đuổi việc tìm kiếm xác máy bay suốt bảy năm, mô tả đây là "sợi dây kết nối hiện tại với quá khứ" và là khoảnh khắc gần nhất với việc "du hành thời gian" mà ông từng trải qua.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn