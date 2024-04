Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới tại Nghĩa Đàn

Cùng đi trong đoàn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Đàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên đoàn công tác tham quan mô hình cây ăn quả và hệ thống tưới công nghệ cao tại Hợp tác xã Cây ăn quả 1/5 tại xóm Bình Thành, xã Nghĩa Bình

Tại xóm Bình Thành, xã Nghĩa Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên đoàn công tác đã tham quan mô hình cây ăn quả và hệ thống tưới công nghệ cao tại Hợp tác xã Cây ăn quả 1/5. Hợp tác xã Cây ăn Quả 1/5 được hành lập năm 2016 với 30 thành viên với tổng diện tích là 160 ha (trồng cam, quýt, bơ, ổi).

Đoàn công tác nghe giới thiệu về mô hình trồng cây ăn quả. Hiện mô hình có 10 ha cam, 8 ha bơ, 3 ha bưởi, 2 ha na

Doanh thu trung bình mỗi năm của Hợp tác xã khoảng 3,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 20 công nhân với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, Hợp tác xã có 03 sản phẩm đã được cấp chứng nhận VietGap (cam, bưởi, bơ). Hợp tác xã có hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình chăn nuôi lợn Trang trại công nghệ cao

Cũng tại xã Nghĩa Bình, Đoàn công tác cũng đã đến tham quan trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao thuộc Công ty cổ phần đầu tư và chăn nuôi Nghĩa Bình. Trang trại hiện có 2.400 lợn nái và 40 lợn đực giống. Trung bình 1 năm xuất chuồng 60.000 - 65.000 lợn con, 1 tháng xuất chuồng 5.500 lợn con. Trang trại hiện có 46 công nhân làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên đoàn công tác tham quan cánh đồng lúa khối Tân Tiến, thị trấn Nghĩa Đàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên đoàn công tác cũng đã đi tham quan cánh đồng lúa khối Tân Tiến, thị trấn Nghĩa Đàn. Thị trấn Nghĩa Đàn có diện tích lúa là 145ha. Cánh đồng lúa khối Tân Tiến (gần khu hành chính) có diện tích là 45 ha, chủ yếu là giống Thái Xuyên 111, năng suất dự kiến đạt 75 tạ/ha.

Quang cảnh buổi làm việc về đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM huyện Nghĩa Đàn và triển khai nhiệm vụ chỉ đạo, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực NN&PTNT năm 2024

Huyện Nghĩa Đàn có 22/22 xã về đích NTM vào cuối năm 202

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Mạnh Hà báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn Trần Mạnh Hà cho biết: Với quyết tâm chính trị cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội nên huyện Nghĩa Đàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng năm 2023 (giá trị tăng thêm theo giá so sánh 2010) đạt 14,06% so với cùng kỳ năm 2022. Tốc độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm 2024 (giá trị sản xuất tăng thêm theo giá so sánh 2010) đạt 12,95% so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2023, huyện được công nhận thêm 02 xã đạt chuẩn NTM và xã 01 xã hiện đang chờ kết quả công nhận của tỉnh về xây dựng NTM nâng cao. Lũy kế đến cuối năm 2023, toàn huyện có 22/22 xã về đích NTM, đạt 100%; 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 01 xã đang chờ kết quả công nhận của tỉnh.

Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản năm 2023 ước đạt 5.287.301 triệu đồng, tăng 7,97% so với cùng kỳ 2022; sản lượng lương thực ước đạt 51.470 tấn... Toàn huyện hiện có 125 trang trại chăn nuôi, trong đó có 05 trang trại quy mô lớn, tổng đàn trâu bò trên 11.000 con, tổng đàn bò trên 78.000 con, đàn lợn 60.000 con, đàn gia cầm trên 1,6 triệu con…

Huyện đã giải ngân vốn đầu tư công 97.103 triệu đồng/KH vốn đã bố trí 167.058 triệu đồng, đạt 58,13%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023 đạt 168.088 triệu đồng/163.980 triệu đồng, đạt 102,51% dự toán HĐND huyện giao, vượt 15,14% dự toán tỉnh giao.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành đã tập trung thảo luận, làm rõ các vướng mắc, tồn tại cần giải quyết. Đồng thời, đề nghị huyện Nghĩa Đàn tiếp tục quan tâm chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị; kết nối liên xã; hình thành và phát triển hệ thống cung ứng, kết nối nông sản hiện đại.

Trả lời cụ thể các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Thị Nhung đề nghị huyện tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện chương trình xây dựng NTM

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Văn Hoan trao đổi về nguồn lực đầu tư và tiêu chí cơ bản trong xây dựng NTM

Bí thư Huyện ủy Phạm Chí Kiên tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để thực hiện tốt hơn chương trình xây dựng NTM trên địa bàn

Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa – xã hội để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân nông thôn, đưa chất lượng các dịch vụ công ích ở nông thôn tiệm cận với mức chất lượng ở đô thị, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, bài trừ tệ nạn xã hội và luôn giữ vững, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn. Tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, hình thành các mô hình liên kết chặt chẽ, bình đẳng tin cậy giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp...

Hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ huyện Nghĩa Đàn đạt chuẩn NTM trong năm 2024 theo đúng kế hoạch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để xây dựng huyện Nghĩa Đàn đạt chuẩn NTM năm 2024 theo đúng kế hoạch đã đăng ký với tỉnh, huyện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM.

Huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là phổ biến kế hoạch quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện NTM trong năm 2024 để nhân dân được biết và cùng chung tay phấn đấu thực hiện; người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng NTM gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM" và Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM ", với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi". Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được ban hành tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh và các chỉ tiêu được giao; rà soát kế hoạch và kịch bản tăng trưởng của huyện trong năm 2024 để tổ chức triền khai quyết liệt nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, huyện cần chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc sản, thế mạnh của địa phương gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu, đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công ích; tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn; tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm xanh, sạch, đẹp làm tiền đề cho phát triển du lịch nông thôn.

Tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn các chương trình, dự án trên địa bàn để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đa dạng hóa nguồn vốn để thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM theo hướng xã hội hóa, bên cạnh đó là sự phát huy tối đa nội lực của địa phương. Trong đó, lưu ý việc huy động nguồn lực từ nhân dân phải được họp bàn thống nhất, thực hiện đúng quy chế dân chủ, tuyệt đối không được huy động quá sức dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước mắt, huyện cần khẩn trương rà soát, xác định rõ các nội dung, tiêu chí cấp huyện chưa đạt để huy động các nguồn lực thực hiện, tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí còn thiếu và yếu. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo NTM huyện, các phòng, ban chuyên môn trực tiếp đôn đốc hướng dẫn thực hiện phấn đấu hoàn thành trong năm 2024. Cùng với đó là chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ minh chứng phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn huyện thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra huyện NTM vào cuối tháng 10/2024. Các Sở, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao tăng cường bám sát tiến độ thực hiện các nội dung tiêu chí thuộc lĩnh vực mình quản lý để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo và hỗ trợ huyện thực hiện nhằm mục đích xây dựng huyện Nghĩa Đàn đạt chuẩn NTM trong năm 2024 theo đúng kế hoạch đã đăng ký với tỉnh.

