Phim cổ trang Việt gây sốt nhất hiện nay: Bối cảnh độc lạ khó tìm, cảnh đẹp đến nao lòng

Ekip sản xuất phim điện ảnh Cám vừa hé lộ thông tin về bối cảnh thực hiện các cảnh quay. Theo ekip sản xuất, đoàn phim Cám ghi hình trong tháng 3 và 4/2024, ở hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

Nhà sản xuất Hoàng Quân chia sẻ muốn tìm những bối cảnh mới độc đáo, đẹp mắt để hiện thực hóa trí tưởng tượng về một dị bản kinh dị của Tấm Cám. Quá trình chọn bối cảnh kéo dài khoảng 3 tháng, cuối cùng ekip về miền Trung.

“Chúng tôi đặc biệt muốn quay ở Quảng Trị bởi vì dường như hiếm có phim điện ảnh chọn nơi này làm bối cảnh”, anh nói.

Đây cũng là lần đầu tiên bộ đôi nhà sản xuất Hoàng Quân và đạo diễn Trần Hữu Tấn thử sức với bối cảnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn nói thêm phim Cám có 4 bối cảnh chính, 3 bối cảnh trong đó ở Quảng Trị, bao gồm: Đình làng Hà Trung, đầm sen Trường Phước và rừng tràm ngập mặn ở Quảng Trị.

Đình làng Hà Trung là nơi ghi hình cảnh ngày hội, cũng như một số sinh hoạt quan trọng trong làng. Nhà làm phim cho biết chọn nơi đây vì còn lưu giữ được nhiều kiến trúc cổ phù hợp cho bộ phim cổ trang.

Đình làng Hà Trung sở hữu kiến trúc nhà rường đặc trưng của Việt Nam với hệ thống cột, kèo gỗ chắc chắn. Ngôi đình được bao quanh bởi tường rào, cổng trụ và bức bình phong uy nghiêm, mang đậm dấu ấn thời gian. Điểm nhấn của đình là hệ thống mái ngói cong vút, đầu đao chạm khắc tinh xảo. Theo Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, làng Hà Trung được tạo lập vào cuối thế kỷ 15. Đến thế kỷ 19, ngôi làng trải qua một cuộc đại trùng tu. Đây được xem là không gian văn hóa đi cùng lịch sử làng, cũng như thể hiện nghệ thuật kiến trúc đình làng của vùng đất này.

Bối cảnh chính còn lại là làng cổ Phước Tích nằm ở Huế, sát với ranh giới tỉnh Quảng Trị. Làng cổ Phước Tích được thành lập từ nhiều thế kỷ trước dưới triều Lê, hiện nằm cách thành phố Huế khoảng 40km về phía bắc. Đây là ngôi làng cổ thứ hai được nhà nước công nhận, cấp bằng Di tích Quốc gia, sau làng Đường Lâm (Hà Nội). Ngoài những ngôi nhà cổ, làng còn có cảnh quan thiên nhiên yên bình với nhiều cây xanh và sông nước, phù hợp để ghi hình một số cảnh sinh hoạt trong làng.

Your browser does not support the video tag.

Bối cảnh đẹp mắt trong phim "Cám"

Ngoài ra, còn một điều đặc biệt thú vị là trong làng Phước Tích, còn có cây thị cổ thụ trên 600 tuổi có từ trước cả khi thành lập làng. Gốc thị cổ này được công nhận là cây di sản và chứng kiến nhiều thăng trầm của ngôi làng. Nhà sản xuất Hoàng Quân cho rằng đây là sự kết nối trùng hợp thú vị, dù đoàn phim Cám không trực tiếp ghi hình ở khu vực quanh miếu cây thị này

Tác giả: Su

Nguồn tin: Phụ nữ Mới