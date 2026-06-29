Phê duyệt 09 cộng đồng dân cư thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong 8 Nghệ An hưởng lợi từ nguồn thu ERPA

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng hưởng lợi gồm 09 cộng đồng dân cư. Cụ thể, có 04 cộng đồng thuộc xã Huồi Tụ gồm: Bản Huồi Mũ, bản Huồi Ức 2, bản Ngã Ba, bản Trung Tâm; 05 cộng đồng thuộc xã Mường Lống gồm: Bản Long Kèo, bản Mường Lống 1, bản Mường Lống 2, bản Thăm Hang, bản Thăm Hốc.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Tổng đội Thanh niên xung phong 8 Nghệ An căn cứ danh sách đối tượng hưởng lợi được phê duyệt để lập Kế hoạch tài chính năm 2026 theo đúng quy định.

Đồng thời, giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thực hiện các hoạt động của các đối tượng hưởng lợi từ ERPA theo quy định.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Tổng đội Thanh niên xung phong 8 Nghệ An có trách nhiệm công khai danh sách đối tượng hưởng lợi tại cơ sở bằng các hình thức niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và website của đơn vị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Tổng đội Thanh niên xung phong 8 Nghệ An, UBND các xã: Huồi Tụ, Mường Lống và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu, đối tượng hưởng lợi, cũng như trách nhiệm kiểm tra, soát xét, thẩm định, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt danh sách này.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn