Phạt ô tô chưa dán thẻ thu phí chạy vào cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài hơn 49km khai thác ngày 29-6-2024, và bắt đầu thu phí từ 0h ngày 5-1-2025 với mức dao động 82.281 - 312.660 đồng tùy từng loại xe. Các trạm thu phí trong tuyến cao tốc này đều sử dụng hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) tất cả các làn xe, ứng dụng công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến, đầu vào ETC đa làn tự do, đầu ra ETC đơn làn. Phương tiện khi vào cao tốc phải sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.