Phát lệnh truy nã quốc tế Đặng Thị Huệ

Ngày 9/12, Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông báo, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thị Huệ (SN 1981, trú tại xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xác định bị can đã trốn ra nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam để làm thủ tục thông báo truy nã quốc tế đối với Đặng Thị Huệ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật và bảo đảm quyền bào chữa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua, Đặng Thị Huệ đã rời khỏi nơi cư trú và thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải các video, bài viết, buổi hội luận có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền nhân dân. Các nội dung này được xác định là gây hoang mang dư luận, kích động tâm lý chống đối, làm suy giảm niềm tin của người dân vào Nhà nước.

Những hành vi của bị can được xác định xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm các quy định về an ninh mạng và pháp luật hình sự Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và chính quyền xã Thư Vũ tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi ở của Đặng Thị Huệ tại thôn Đông Vinh, xã Thư Vũ theo đúng trình tự pháp luật.

