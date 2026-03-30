Phát hiện thi thể người đàn ông không nguyên vẹn trên đường tàu

Sáng 29-3, tại Km129+950 tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai qua địa bàn xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, người dân bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông biến dạng nằm giữa đường tàu.

Người dân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông N.Q.Đ. (SN 1982, quê quán xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, hộ khẩu thường trú tại phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai). Thi thể nạn nhân sau đó gia đình làm các thủ tục đưa thi thể về mai táng.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động