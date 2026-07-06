Phát hiện thi thể phụ nữ trong bụi cây tràm ở Đồng Tháp

Trước đó vào khoảng 0h10 ngày 5/7, Công an xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp tuần tra phát hiện tại địa bàn xã Tân Phước 3 (tiếp giáp xã Long Định) có một thi thể phụ nữ nằm trong bụi cây tràm, bên cạnh thi thể là chiếc xe máy.

Nơi phát hiện thi thể một phụ nữ cùng chiếc xe máy.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cơ quan chức năng xác định, danh tính nạn nhân là Nguyễn Thị Yến L. (sinh năm 2000, ngụ xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp).

Kết quả khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định, nạn nhân tử vong do đa chấn thương với các vết thương xuất huyết dưới nhện 2 bán cầu đại não và tiểu não, dập não tràn thái dương 2 bên, dập phổi, vỡ gan, gãy xương ức, vỡ vòm sọ, sàn sọ.

Tác giả: Chu Trinh

Nguồn tin: Báo VOV