Phát hiện thi thể một cô gái người Việt 20 tuổi trong căn hộ ở Đức: Nghi phạm là người đàn ông đồng hương 35 tuổi

Vào sáng thứ Ba (23/6), thi thể của một cô gái người Việt 20 tuổi được phát hiện tại một căn hộ thuộc tòa nhà chung cư trên đường Rudolf-Breitscheid, phía nam thành phố Greiz. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng đội chó nghiệp vụ và các chuyên gia pháp y đã lập tức triển khai tại hiện trường. Dựa trên các dấu vết thu thập được, các điều tra viên nhận định đây là một vụ án bạo lực nghiêm trọng.

Nhằm đảm bảo tính bảo mật và tránh làm lộ các tình tiết cốt lõi của vụ án, ban đầu cơ quan cảnh sát quyết định giữ kín toàn bộ thông tin liên quan đến các đối tượng tình nghi.

Nghi phạm hiện đã bị cảnh sát Đức bắt giữ

Vài ngày sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, cuộc điều tra do Đội trọng án thuộc Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Thuringia (TLKA) phối hợp cùng văn phòng công tố Gera chỉ đạo đã đạt được bước tiến lớn.

Cảnh sát xác định được nghi phạm là một người đàn ông 35 tuổi mang quốc tịch Việt Nam. Đối tượng này sau đó đã bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực Warsaw, Ba Lan. Hiện tại, nghi phạm vẫn đang bị tạm giam trên đất Ba Lan trong khi các thủ tục dẫn độ về Đức đang được ráo riết tiến hành để phục vụ cho công tác xét xử.

Nguồn: MDR

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn