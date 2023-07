Phát hiện thi thể người phụ nữ bên bờ suối

Ngày 27/7, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ việc một nạn nhân tử vong bên bờ suối Bà Lúa, thuộc địa phận phường An Hòa, thành phố Biên Hòa.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 8h sáng ngày 27/7, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ nằm bên bờ suối nên lập tức báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an phường An Hòa lập tức có mặt phong tỏa hiện trường và báo cáo lên cấp trên.

Nạn nhân sau đó được xác định là bà N.T.T, 56 tuổi, quê xã Thiên Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; tạm trú tổ 10, khu phố 11, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, làm nghề nhặt ve chai.

Theo thông tin người nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 17h00 chiều ngày 26/7 nạn nhân rời khỏi nhà và sau đó mất liên lạc. Người thân nạn nhân sau đó đã đăng lên mạng xã hội nhờ cộng đồng giúp đỡ và sáng nay thì phát hiện thi thể.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Qua công tác xác minh, nạn nhân làm nghề nhặt ve chai và thường ra suối vào buổi chiều để giặt bao ni lông, có thể trong lúc giặt bị ngã xuống suối và tử vong. Được biết, chiều ngày 26/7, Tp.Biên Hòa có mưa lớn, nước suối dâng cao và chảy mạnh.

Sau khi khám nghiệm, nạn nhân được người thân đưa về quê lo hậu sự.

Hiện, nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Thanh Hải

Nguồn tin: nguoiduatin.vn