Phát hiện thi thể người đàn ông Trung Quốc nhét trong bao tải, vứt ven đường ở Phnom Penh

Thi thể được tìm thấy ở quận Dangkor, Phnom Penh - Ảnh: Khmer Times

Theo tờ Khmer Times, tối 21-10, cảnh sát Campuchia đã khẩn trương vào cuộc điều tra sau khi phát hiện thi thể một người đàn ông Trung Quốc trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng, được giấu trong một bao tải bị bỏ ven đường tại quận Dangkor, ngoại ô Phnom Penh.

Thông tin từ người dân địa phương cho biết bao tải chứa thi thể phát ra mùi hôi thối nồng nặc khiến nhiều người không khỏi kinh hãi khi tình cờ phát hiện. Khi mở bao tải, họ đã bàng hoàng nhìn thấy xác người bên trong và nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng.

Ông Vann Chanchamroeun, thư ký xã Kongnoy, cho biết vào đêm trước khi thi thể được tìm thấy, một chiếc ô tô chở hai người đàn ông đã dừng lại gần khu vực hiện trường. Hai người này mang theo một bao tải lớn rồi đi vào khu rừng ven đường, sau đó lái xe rời đi.

Cảnh sát nhận định nạn nhân khoảng 40 tuổi, có thể đã bị sát hại vài ngày trước đó. "Thi thể trong tình trạng phân hủy nặng, mùi rất khó chịu, cho thấy nhiều khả năng nạn nhân đã bị giết trước rồi được đem đến đây để phi tang tại nơi hoang vắng" - một cán bộ điều tra cho biết.

Đáng chú ý theo một nguồn tin điều tra, vụ án có thể liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến - một vấn đề nghiêm trọng và có sự tham gia của nhiều băng nhóm nước ngoài tại Campuchia.

Đại tá Chim Sitha, trưởng công an quận Dangkor, thông tin hiện vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân cũng như nghi phạm liên quan. Cảnh sát đang tiến hành kiểm tra hệ thống camera an ninh dọc tuyến đường gần hiện trường nhằm truy tìm chiếc xe chở thi thể.

Thi thể nạn nhân đã được đưa về một ngôi chùa trong khu vực để phục vụ công tác điều tra tiếp theo. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn