Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Hồng, Hà Nội

Sáng 5/1, người dân trong lúc thả chài đánh cá trên sông Hồng, đoạn gần cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước.

Theo anh Nguyễn Viết T., một nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo màu đen, đeo khẩu trang màu trắng. Khi tiếp cận kiểm tra, những người chài lưới nhận định nạn nhân khoảng 50-60 tuổi và lập tức báo tin cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên bờ để phục vụ công tác khám nghiệm, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Hồng Hà xác nhận vụ việc trên và cho biết, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như danh tính của nạn nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

