Phát hiện thi thể người đàn ông dưới chân cầu lúc nửa đêm

Sáng 22-10, ông Nguyễn Phùng Lưu - Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) - cho biết trên địa bàn vừa phát hiện người đàn ông tử vong dưới chân cầu.

Khoảng 23h tối 21-10, người dân đi qua khu vực cầu Là (thuộc thôn Trửa, xã Việt Xuyên) phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới chân cầu. Gần khu vực nạn nhân còn có chiếc xe máy màu đỏ.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo chính quyền địa phương, lực lượng công an đến hiện trường để làm rõ danh tính nạn nhân.

Đêm cùng ngày, Công an xã Việt Xuyên đã phát đi thông báo tìm người nhà và danh tính nạn nhân.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông N.Q.Th. (58 tuổi, ngụ phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), thi thể người đàn ông sau đó được bàn giao cho gia đình về làm thủ tục an táng.

Bước đầu chính quyền địa phương nhận định có thể ông Th. bị chết đuối trong quá trình đi câu cá.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

