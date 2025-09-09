Thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ công viên, nhiều người hoảng hốt

Chiều 9-9, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành xác định danh tính của thi thể được phát hiện nổi trên mặt hồ nước tại xã Đức Cơ.

Thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ

Vào trưa cùng ngày, người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể người nổi trên mặt hồ nước tại Công viên Đức Cơ nên báo cơ quan chức năng.

Lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã trục vớt, đưa thi thể về Trung tâm y tế Đức Cơ để tiến hành các thủ tục điều tra.

Qua xác minh ban đầu, thi thể là nam giới, khoảng 40 tuổi, nhiều khả năng không phải là người dân địa phương.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động