Phát hiện thi thể đôi nam - nữ trong phòng ngủ

Tối 1-7, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Xuân Lộc khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc 2 người tử vong bất thường bên trong một căn nhà trên địa bàn xã Suối Cát.

Your browser does not support the video tag.

Sự việc khiến người dân bàng hoàng (Video: A.Đạt)

Vào chiều cùng ngày, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ một căn nhà gần cầu Suối Cát, thuộc xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc.

Nghi có sự chẳng lành, người dân trình báo công an địa phương. Ít phút sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Do ngôi nhà khoá trái cửa, cảnh sát phải phá cửa để vào bên trong.

Qua kiểm tra, công an phát hiện tại phòng ngủ có 1 người đàn ông và 1 phụ nữ, cả hai đã tử vong.

Rất đông người dân theo dõi sự việc

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông Đ.T.D (SN 1979) và bà N.T.B.L (SN 1974, cùng quê Bình Thuận).

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người Lao Động