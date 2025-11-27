Mỗi tháng có hơn 1.200 ô tô đăng ký mới ở Nghệ An

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận đăng ký mới 13.015 ô tô, 55.772 mô tô, xe máy và 15.795 xe máy điện, tương ứng bình quân mỗi tháng có hơn 1.200 ô tô và 4.500 mô tô, xe máy đưa vào lưu thông.

Trên địa bàn tỉnh hiện đang quản lý tổng cộng 215.655 xe ô tô, 2.143.930 xe mô tô và 168.470 xe máy điện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai 32.272 ca tuần tra; phát hiện, lập biên bản hành chính về trật tự an toàn giao thông 73.826 trường hợp, ra quyết định xử phạt 66.793 trường hợp, chuyển ngân sách Nhà nước hơn 118,4 tỷ đồng.

Về đường bộ, lực lượng chức năng đã lập biên bản 73.460 trường hợp, gồm 30.814 trường hợp vi phạm của lái xe ô tô, 12.946 trường hợp của lái xe mô tô, xe máy và 865 trường hợp thuộc các phương tiện khác; tạm giữ 58 xe ô tô, 4.148 mô tô, 27 phương tiện khác.

Tổng cộng 66.427 trường hợp đã chấp hành quyết định xử phạt, chuyển ngân sách Nhà nước thu hơn 117,7 tỷ đồng; đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và chứng chỉ hành nghề 4.153 trường hợp, trừ điểm GPLX 9.261 trường hợp.

Hệ thống giám sát xử lý vi phạm qua camera tiếp tục khẳng định hiệu quả. Trong năm, hệ thống đã ghi nhận 4.965 trường hợp, trong đó 4.892 trường hợp chạy quá tốc độ và 73 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Cơ quan chức năng đã xử phạt hơn 11,5 tỷ đồng, tước quyền sử dụng 1.084 lượt giấy phép lái xe và trừ điểm 455 trường hợp. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2025 đã giảm ở cả 3 tiêu chí.

Tác giả: A.P (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn