Phát hiện hàng nghìn con gấu bông "Baby three" chứa chất có thể gây ung thư

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa tiến hành tiêu hủy 1.914 con gấu bông loại "Baby three" không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá 106,92 triệu đồng.





Tang vật vi phạm bị tạm giữ (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Trước đó, vào hồi 3h15' ngày 16/3, trên Quốc lộ 18 (đoạn qua xã Yên Than, huyện Tiên Yên), Đội CSGT đường bộ số 3 – Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện xe ô tô BKS 29K-163.08 do Hoàng Văn Lương (34 tuổi, trú tại xã Văn An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, vận chuyển 27 thùng bìa cát-tông chứa 1.914 con gấu bông in chữ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định chủ hàng là Hoàng Thành Công (35 tuổi, trú tại thôn Lập Ấp, xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Kết quả giám định cho thấy số gấu bông trên có hàm lượng Formaldehyt vượt mức cho phép.

Tiêu hủy hàng hóa vi phạm (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng đối với Hoàng Thành Công về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy đối với toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Formaldehyde là một hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, thường tồn tại ở dạng khí không màu, có mùi hăng mạnh. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), Formaldehyde được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa, vải sợi, chất kết dính và bảo quản đồ dùng nhựa, trong đó có đồ chơi trẻ em.

Trong đồ chơi như Baby Three, Formaldehyde có thể được dùng để cố định màu sắc, tạo độ bóng, hoặc chống mốc. Tuy nhiên, nếu vượt quá ngưỡng cho phép, chất này trở nên nguy hiểm với trẻ nhỏ, nhất là khi trẻ có thói quen ngậm, cắn hoặc ôm sát mặt đồ chơi. Cơ thể con người khi tiếp xúc với formaldehyde ở mức độ nhẹ nhất có thể gây ho và dị ứng da; ở mức độ cao hơn gây chảy nước mắt; thậm chí có thể gây đau rát cho mắt, mũi và họng. Đặc biệt, formaldehyde là chất gây dị ứng mạnh và có khả năng gây ung thư ở người.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn