Phát hiện đường dây dán quảng cáo cờ bạc trá hình trên ô tô dịch vụ

Thực hiện cao điểm tăng cường công tác phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện hoạt động quảng cáo trực quan cho các trang cờ bạc, cá độ trá hình trên một số phương tiện giao thông, chủ yếu là ô tô kinh doanh dịch vụ lưu thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Hoàng Liệt tiến hành kiểm tra tại khuôn viên Nhà văn hóa Khu đô thị Linh Đàm, phát hiện đối tượng L.M.V (SN 1992) đang tổ chức dán tem, decal quảng cáo cho 9 xe ô tô kinh doanh dịch vụ.

L.M.V tại cơ quan Công an

Làm việc với cơ quan Công an, L.M.V khai nhận từ khoảng tháng 6/2025 đã quen biết một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) qua mạng xã hội và được hướng dẫn sử dụng tài khoản mạng xã hội tham gia các nhóm lái xe công nghệ để tìm chủ xe có nhu cầu dán quảng cáo với nội dung cờ bạc trá hình. Mức chi trả dao động 1.000.000 - 1.200.000 đồng/tháng/xe; nếu giới thiệu thêm xe sẽ được hưởng 50.000 - 100.000 đồng/xe.

Sau khi thỏa thuận với các chủ xe, L.M.V đặt in tem quảng cáo tại Công ty TNHH In ấn và Thương mại dịch vụ H.G (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) với giá 400.000 đồng/bộ/xe. Từ tháng 6/2025 đến ngày 9/12/2025, đối tượng đã dán quảng cáo trái phép cho khoảng 70 xe ô tô kinh doanh dịch vụ.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu xác minh, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.M.V về hành vi quảng cáo dịch vụ cấm kinh doanh, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại các Nghị định 129/2021/NĐ-CP và 128/2022/NĐ-CP); đồng thời buộc xóa quảng cáo, thu hồi sản phẩm in vi phạm.

Cùng với đó, Công an TP Hà Nội đã tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH In ấn và Thương mại dịch vụ H.G về hành vi in, gia công sau in sản phẩm in có nội dung tuyên truyền tệ nạn xã hội, theo điểm b khoản 3 Điều 28b Nghị định 119/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP); áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thu hồi, tiêu hủy sản phẩm in vi phạm và nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là lái xe công nghệ, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, cơ quan, doanh nghiệp không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động quảng cáo trái phép; không gắn logo, hình ảnh của các website “nhà cái” nước ngoài, phần mềm trò chơi trực tuyến mang tính chất cờ bạc trên biển quảng cáo, vật dụng kinh doanh, phương tiện giao thông và các hình thức quảng bá khác.

