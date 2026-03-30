Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, bàn tay trái có 6 ngón

Ngày 30-3, Trạm Y tế xã Long Hải (TPHCM) tiếp nhận một bé trai sơ sinh do người dân tại ấp Lò Vôi phát hiện bị bỏ rơi và đưa đến vào khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày.

Qua kiểm tra ban đầu, bé nặng khoảng 2,5 kg, chưa được cắt dây rốn, khóc yếu, trên cơ thể còn dính nhiều vết bẩn. Đáng chú ý, bàn tay trái của bé có 6 ngón.

Bé trai được lực lượng chức năng tiếp nhận và chăm sóc y tế

Ngay sau khi tiếp nhận, nhân viên y tế đã khẩn trương thực hiện các biện pháp chăm sóc cần thiết như cắt dây rốn đúng quy trình, tiêm ngừa, hỗ trợ thở oxy, ủ ấm và cho bé uống sữa.

Theo Trạm Y tế xã Long Hải, hiện tình trạng sức khỏe của bé tạm ổn, nhịp thở đều nhưng còn yếu. Sau sơ cứu ban đầu, bé đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Chính quyền địa phương sau đó đã phát thông báo rộng rãi, tìm kiếm thân nhân của cháu bé.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động