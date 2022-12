Phát động giải Báo chí về phong trào công nhân, công đoàn

Trong tỉnh

Chiều 7.12, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I - năm 2022 - 2023” nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.