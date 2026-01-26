Pháp bắt tàu nghi thuộc 'hạm đội bóng đêm', toàn bộ thủy thủ đoàn là người Ấn Độ

Tàu Grinch nghi thuộc "hạm đội bóng đêm" của Nga đang neo đậu ngoài khơi thị trấn Martigues của Pháp ngày 25-1 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 25-1, lực lượng chức năng Pháp bắt giữ tàu chở dầu Grinch trên Địa Trung Hải, nghi ngờ thuộc "hạm đội bóng đêm" của Nga.

Con tàu bị bắt dài 249m, bị chặn sáng 22-1 tại vùng biển quốc tế giữa Tây Ban Nha và Bắc Phi, sau đó được hải quân Pháp hộ tống về vịnh Fos ở miền nam nước này.

Theo cơ quan quản lý hàng hải khu vực, tàu Grinch hiện neo đậu cách thị trấn Martigues khoảng 500m, dưới sự giám sát của một tàu hải quân và hai tàu tuần tra hiến binh Pháp. Các vùng cấm bay và cấm tàu thuyền qua lại đã được thiết lập xung quanh khu vực neo đậu.

Cơ quan công tố thành phố Marseille đã mở cuộc điều tra sơ bộ với cáo buộc tàu không treo cờ quốc tịch. Cơ quan này cũng cho biết thuyền trưởng của tàu là một công dân Ấn Độ 58 tuổi, hiện đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Toàn bộ thủy thủ đoàn còn lại, đều là người Ấn Độ, hiện vẫn được giữ trên tàu.

Đáng chú ý, con tàu này xuất hiện với tên "Grinch" trong danh sách trừng phạt của Anh, nhưng lại mang tên "Carl" trong danh sách của EU và Mỹ.

Hiện có khoảng 598 tàu bị nghi thuộc "hạm đội bóng đêm" đang nằm trong danh sách trừng phạt của EU.

Đây là thuật ngữ được phương Tây dùng để chỉ các tàu chở dầu cũ kỹ, thường tắt hệ thống định vị, hoạt động với giấy tờ mập mờ và bảo hiểm không rõ ràng.

Các tàu này được cho là do Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong đó có lệnh áp mức trần giá 60 USD/thùng dầu được áp đặt từ tháng 12-2022.

Đây là vụ bắt giữ thứ hai, sau vụ tàu Boracay bị Pháp tạm giữ hồi cuối tháng 9-2024. Khi ấy, ông Putin đã chỉ trích hành động này "cướp biển".

Dự kiến thuyền trưởng người Trung Quốc của tàu Boracay sẽ ra tòa tại Pháp vào tháng 2-2026.

