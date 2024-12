Phản ứng của truyền thông Thái Lan khi đội nhà thua Philippines

Your browser does not support the video tag.

Tuyển Philippines đánh bại Thái Lan ở phút bù giờ Tối 27/12, tuyển Philippines gây sốc khi đánh bại Thái Lan 2-1 ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2024.

Tối 27/12, trên mặt cỏ nhân tạo ở Rizal Memorial, Thái Lan bị chủ nhà Philippines đánh bại với hai bàn thắng của Sandro Reyes và Kike Linares. Người hâm mộ Thái Lan trước đó mường tượng về trận đấu bán kết lượt đi khó khăn trên đất Philippines, nhưng không nghĩ đội nhà sẽ để thua.

"Cú sốc xảy ra ở Rizal Memorial", Thairath bình luận. "Hơn nửa thế kỷ, Thái Lan chưa thua Philippines, nhưng giờ mọi thứ đã xảy ra". Trước trận đấu, nhiều tờ báo và người hâm mộ Thái Lan nhắc đến chuỗi trận bất bại của "Voi chiến" trước Philippines như điểm tựa cho họ.

Thế nhưng, Thairath bình luận rằng những sai lầm và sự thiếu tập trung của Thái Lan đã khiến họ nhận "cú sốc lớn trong lịch sử nền bóng đá". Trong khi đó, Siam Sport đánh giá tuyển Thái Lan nhận bài học "đắng ngắt" khi thua ở phút bù giờ trên sân Philippines.

"HLV Masatada Ishii và các học trò gây sốc khi để thua theo cách như vậy", Siam Sport bình luận. "Philippines giờ sẽ có lợi thế trước khi bước vào trận đấu bán kết lượt về ở Rajamangala vào ngày 30/12".

Truyền thông Thái Lan cũng cho rằng mặt cỏ nhân tạo ở Rizal Memorial ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của "Voi chiến", dẫn đến thất bại cay đắng vừa qua. Tuy nhiên, vấn đề chính vẫn nằm ở lối chơi của Thái Lan.

"45 phút đầu tiên chứng kiến Philippines chơi hay không kém Thái Lan và tạo nhiều cơ hội, việc họ dẫn trước thậm chí không có gì bất ngờ", Bangkok Post bình luận.

Siam Sport thì nhận định việc tuyển Thái Lan mất tập trung ở cuối trận khiến họ phải trả giá, và đây cũng không phải lần đầu "Voi chiến" gặp vấn đề như vậy. Ở các trận đấu gặp Singapore hay Campuchia tại vòng bảng, Thái Lan đều để thủng lưới ở giai đoạn đầu hoặc cuối trận đấu, thời điểm khá nhạy cảm.

Tác giả: Tường Linh

Nguồn tin: znews.vn