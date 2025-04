Một đoạn clip đang được lan truyền trên mạng xã hội đang khiến dư luận xôn xao. Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy một cô gái có hành vi được cho là tạt nước sôi vào chuồng chó nhà hàng xóm vào lúc 1 giờ sáng. Sự việc khiến nhiều người tỏ ra khó chịu và không ngừng tranh cãi.

Your browser does not support the video tag.

Phẫn nộ trước hành động của cô gái lúc 1 giờ sáng

Theo như thông tin của tài khoản đăng tải bài viết trên mạng xã hội, cô gái này đã mang cả nồi nước đun sôi sùng sục hất vào chuồng chó rồi bỏ đi. Đáng nói, khi chú chó trong video kêu lên thảm thiết, cô gái cũng không hề quan tâm. Nhiều người cho rằng hành động này được làm rất nhanh chóng và âm thầm, được tính toán từ trước.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về tình trạng sức khỏe của chú chó sau vụ việc, tuy nhiên, phản ứng của cư dân mạng vô cùng dữ dội. Đa số cho rằng đây là hành vi tàn nhẫn, có dấu hiệu ngược đãi động vật và cần bị xử lý nghiêm.

“Không thể hiểu nổi, dù ghét chó hay có mâu thuẫn với hàng xóm thì cũng không thể hành xử như vậy với một sinh vật sống"

"Nếu nước sôi trúng trực tiếp, chó sẽ bị bỏng nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Đây là hành vi bạo lực cần phải bị lên án",... một số ý kiến chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh làn sóng chỉ trích, một số người lại cho rằng có thể có nguyên nhân sâu xa khiến cô gái hành động như vậy. Có thể là mâu thuẫn kéo dài giữa hai gia đình, hoặc vấn đề về tiếng ồn từ chó sủa giữa đêm gây ảnh hưởng. Dù vậy, phần lớn ý kiến vẫn khẳng định: “Không một lý do nào có thể biện minh cho hành vi dùng nước sôi để trả đũa".



Tác giả: Trần Hương (t/h)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn