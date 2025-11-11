Phẫn nộ ở Trung Quốc: 'Phóng sinh' 1.100 con mèo xuống hồ chứa nước

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video lan truyền gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc ghi lại cảnh hơn 1.100 con mèo bị lùa xuống hồ chứa nước - Video: Tiktok

Lễ "phóng sinh" biến thành thảm cảnh

Tờ SCMP đưa tin ngày 9-11 cho biết sự việc xảy ra tại hồ chứa Yingzui ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông ngày 1-11.

Trong video lan truyền, hai chiếc xe tải lớn chở đầy lồng sắt chứa hơn 1.100 con mèo (tổng trọng lượng khoảng 2,7 tấn) đã dừng lại gần hồ. Một nhóm người đeo khẩu trang đã mở lồng, lùa đàn mèo ra giữa khu vực rừng ven hồ.

Khi các lồng được mở, nhiều con mèo hoảng loạn, leo lên cây hoặc nhảy thẳng xuống nước trong sợ hãi. Một số người chèo ván đang ở gần đó đã cố gắng vớt những con mèo kiệt sức dưới nước.

"Chúng tôi đang chèo ván thì thấy mèo khắp nơi. Có người đang quay phim khi thả chúng. Nhiều con hoảng loạn đến mức lao thẳng xuống hồ" - một người kể lại.

Người chèo ván gần đó quay lại cảnh con mèo hoảng sợ và vật lộn để bơi - Ảnh: YouTube

Người này cho biết nhóm anh đã cứu được ba con mèo, nhưng nhiều con khác đã chìm mất.

Theo truyền thống, phóng sinh là một nghi lễ Phật giáo, thể hiện lòng từ bi bằng cách thả sinh vật về với tự nhiên để cầu phúc và tích thiện. Tuy nhiên đoạn video này làm dấy lên tranh cãi về hành động này - khi nó gây nhiều hậu quả môi trường và nguy cơ đối với động vật.

Cứu hộ đến muộn, hàng trăm con không qua khỏi

Theo SCMP, sáng 2-11, các tình nguyện viên bảo vệ động vật đã tới hiện trường, song nhiều con mèo đã chết hoặc trong tình trạng kiệt sức.

Cảnh sát thành phố Thanh Viễn cho biết có 10 người tham gia nghi lễ "phóng sinh", và xác nhận chỉ có khoảng 400 con mèo đã được thả. Tuy nhiên nhiều người chứng kiến cho biết con số này ít hơn rất nhiều so với thực tế.

Trong thông báo chính thức, phía công an cho biết nhóm này "không có dấu hiệu phạm pháp", và cho rằng họ "thực hiện nghi lễ phóng sinh với mục đích cầu phúc, không nhằm hại động vật".

Những con mèo được thả ra khỏi lồng và bị lùa xuống khu vực hồ chứa nước - Ảnh: YouTube

Phát biểu đó ngay lập tức thổi bùng làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Có người đặt câu hỏi về nguồn gốc của số lượng mèo khổng lồ được thả, nghi ngờ rằng chúng có thể bị bắt trộm.

Một số ý kiến khác chỉ trích việc gọi hành động này là "phóng sinh", cho rằng việc lùa những con mèo xuống hồ chẳng khác nào hành hạ thay vì cứu độ.

Nhiều bình luận được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho rằng đây không phải là một nghi lễ tôn giáo đúng nghĩa, mà là hành vi ngược đãi động vật được che đậy dưới danh nghĩa "phóng sinh".

Đáng chú ý hồ Yingzui từng xảy ra vụ việc tương tự hồi tháng 8-2023, khi hàng chục con mèo chết cũng sau một "lễ phóng sinh".

Các tổ chức bảo vệ động vật kêu gọi chính quyền Trung Quốc siết chặt kiểm soát các hoạt động phóng sinh này, đồng thời nâng cao nhận thức rằng lòng từ bi không thể gắn liền với hành động tàn nhẫn.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn