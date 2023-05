Phẫn nộ cô giáo mầm non tát bé trai 31 cái trong lúc ăn

Ngày 24-5, Trường mầm non Tuổi Ngọc (phường An Bình, TP Biên Hoà) đã quyết định chấm dứt hợp đồng với cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường vì hành vi bạo hành bé trai 2 tuổi trong giờ ăn trưa.

Quang cảnh lớp học nơi xảy ra sự việc

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thảo (33 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) phản ánh lên công an phường An Bình về việc con trai 2 tuổi bị bạo hành, ngược đãi tại trường mầm non Tuổi Ngọc.

Vào cuộc, công an phường đã mời nhà trường, cô giáo Bích Hường lên làm việc cùng phụ huynh.

Làm việc với cơ quan chức năng, cô giáo Hường thừa nhận trong giờ ăn trưa ngày 17-5, cô có dùng tay đánh bé trai. Từ camera trích xuất của nhà trường xác định, cô Hường đã bé trai 2 tuổi bằng tay tổng số 31 lần vào má trái.

Ngay sau sự việc, nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng với cô giáo Hường. Phía Công an đã báo cáo lên Công an Thành phố và Phòng Giáo dục TP Biên Hoà.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động