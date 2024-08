Phẫn nộ clip thanh niên đi ngược chiều, đánh người

Your browser does not support the video tag.

Clip: Camera một ô tô ghi lại vụ việc.

Theo clip, khoảng 9 giờ ngày 27-8 ở đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình (TP HCM), một thanh niên chạy xe máy mang biển số 29T1 - 631.XX bị cộng đồng mạng nhìn nhận là "đáng xấu hổ" vì không đội mũ bảo hiểm, lấn làn đường và đánh người khác.

Khoảnh khắc thanh niên xăm trổ đánh người.

Dù con đường nhỏ, có đông đúc xe cộ qua lại nhưng người này đã cố tình lấn làn, vượt trái ô tô taxi để đi phần đường ngược chiều.

Một người đàn ông đi xe máy ở làn ngược chiều chặn lại. Song thay vì nhường đường, thanh niên đã xuống xe hành hung người đàn ông. Thấy sự việc, nhiều người ra sức can ngăn thanh niên mới dừng lại.

Ông Vũ Thanh Tùng (ngụ phường 3, quận Phú Nhuận) kể lại lúc đó đã đi từ đường Cách Mạng Tháng 8 vào đường Phạm Văn Hai khoảng 100 m thì có một thanh niên to, cao không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh, lấn đường, ngược chiều và bóp còi inh ỏi.

Thấy đường hẹp và phía sau còn đông xe di chuyển, ông Tùng cho chặn xe thanh niên lại để đảm bảo an toàn cho những người đằng sau, hạn chế kẹt xe.

"Thanh niên sau đó mắng chửi, đấm vào đầu tôi nhiều cái liên tiếp. Có người can ngăn nên thanh niên bỏ đi" - ông Tùng nói.

Theo luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, Điểm m Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 123/2021/NĐ-CP) quy định mức phạt đối với hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Qua xác minh, nếu cơ quan chức năng xác định hành vi của người thanh niên có tính chất côn đồ (vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà kiếm cớ đánh, gây thương tích cho người khác) thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điểm i Khoản 1 Điều 134 BLHS 2015 với mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp không truy cứu trách nhiệm hình sự thì hành vi cố ý gây thương tích cho người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5 - 8 triệu đồng theo Điểm a Khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

