Phẫn nộ câu chuyện người đàn ông tàn tật bị giật 100 tờ vé số

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Đoạn clip ghi lại.

Ngày 21-7, lực lượng chức năng TP HCM đang xác minh, truy xét người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ do giật khoảng 100 tờ vé số.

Người đàn ông giật xấp vé số rồi tăng ga bỏ chạy.

Cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ thông tin trên gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Lúc 20 giờ 13 tối 20-7, ông Quách Văn Ngọc (44 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá) - bị tàn tật - đi bán vé số ở hẻm 41 đường Cầu Xây, phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM.

Khi đó, một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ chạy xe máy đến dừng hỏi mua vé số. Trong lúc tìm những tờ vé số cần mua, người này giả vờ hỏi chuyện rồi bất ngờ cầm xấp vé số tăng ga bỏ chạy về hướng Cầu Xây. Do tàn tật nên ông Ngọc chỉ biết nhìn theo.

"Rất mong người đàn ông giật vé số nghĩ lại và trả cho anh ấy. Anh Ngọc vào TP HCM ở cùng em trai, nhưng còn phải nuôi con nhỏ ở quê, bên cạnh còn có mẹ già hơn 80 tuổi, không lương hưu. Hoàn cảnh của anh ấy rất khổ, phải dựa vào gia đình em trai, sao người kia nỡ lòng nào cướp miếng cơm của anh ấy!" - người thân ông Ngọc nói.

Trước đó, ông Ngọc nhận 140 tờ vé số từ đại lý, đã bán được hơn 20 tờ.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động