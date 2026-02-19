7 người Việt đang mất tích ở biên giới Thái Lan - Campuchia

Lực lượng chức năng Thái Lan đã tạm giữ 6 người Việt Nam, sau khi bắt quả tang họ vượt biên trái phép từ Campuchia - Ảnh: JAKKRIT WAEWKRAIHONG

Báo Bangkok Post đưa tin, ngày 17-2, 6 công dân Việt Nam đã bị lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ sau khi vượt rào kẽm gai xâm nhập trái phép vào nước này. Theo lời khai ban đầu, nhóm này đang trên đường trốn chạy khỏi một tổ chức lừa đảo tại Campuchia.

Theo chỉ huy hải quân Thammanoon Wanna, một nhóm khoảng 13 người Việt Nam đã cố gắng nhập cảnh vào Thái Lan qua cửa khẩu thuộc xã Laem Klat, huyện Muang với ý định tự thú.

Trong số 13 người cố gắng vượt biên, chỉ có 6 người lọt qua được hàng rào kẽm gai. Bảy người còn lại hiện vẫn đang mất tích.

Làm việc với cảnh sát tại đồn Banthaluen, anh Tran Phuoc Tai - một trong những người bị tạm giữ - tiết lộ nhóm của anh bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc cho một nhóm người Trung Quốc với mức lương hứa hẹn 12.400 baht/tháng (khoảng 8,5 triệu đồng).

Thực tế, họ không nhận được lương mà bị ép buộc làm công việc lừa đảo trực tuyến. Những người này cho biết họ thường xuyên bị đánh đập và bị tịch thu hộ chiếu, khiến họ phải liều mạng bỏ trốn để tìm kiếm sự trợ giúp.

Đại tá Montri Jina, Trưởng đồn cảnh sát Thabanluen, cho biết nhóm người nói trên hiện đang bị cáo buộc tội danh nhập cảnh trái phép.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn