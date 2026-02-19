Thời gian:
Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16 thuộc khối Chính phủ, Chủ tịch nước, Tư pháp

Trong số 864 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16, khối Chính phủ có 20 ứng cử viên, khối Chủ tịch nước 2, TAND Tối cao và VKSND Tối cao 3.

