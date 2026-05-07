Phá đường dây lừa đảo thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ 'Học viện Bright online LL' cho 80.000 người

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của nhóm đối tượng - Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp các Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ với quy mô đặc biệt lớn, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.

Trước đó qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện từ năm 2020, Đỗ Văn Mạnh (Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục - IEMS) đã câu kết với một số người nước ngoài chuyển đổi một nền tảng học, thi, đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến thành một tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung châu Âu có tên "Học viện Bright online LLC".

Mặc dù tổ chức trên chưa đủ các điều kiện và chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tuyển sinh, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) tại Việt Nam, nhưng Mạnh và những người liên quan vẫn ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác để "hợp thức hóa" cho hoạt động tuyển sinh, ôn thi, thi để cấp chứng chỉ nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Để thu hút người tham gia, đường dây này đã quảng cáo sai sự thật về giá trị pháp lý và giá trị sử dụng của chứng chỉ như chứng chỉ tương đương với Khung trình độ ngoại ngữ châu Âu (CEFR) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam nhằm mục đích để người dự thi tin tưởng đóng tiền tham gia kỳ thi trực tuyến do Mạnh và đồng bọn tổ chức.

Với mỗi thí sinh dự thi, các đối tượng thu từ 2 triệu đến 18 triệu đồng, tùy theo cấp độ chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Cơ quan điều tra thu giữ tài liệu để phục vụ điều tra - Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và đại tá Lâm Văn Vinh - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, bước đầu cơ quan điều tra xác định "Học viện Bright online LLC" thực chất chỉ là một công ty được thành lập từ năm 2020 tại bang Daleware, Mỹ.

Công ty này chuyên cung cấp nền tảng học, đánh giá trình độ tiếng Anh trực tuyến, không có chức năng thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Mỹ.

Toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu Tổ chức Bright online LLC đều được Đỗ Văn Mạnh chỉ đạo nhân viên đặt làm tại Việt Nam.

Từ năm 2020 đến nay, Đỗ Văn Mạnh và đồng bọn đã tổ chức khoảng 125 đợt thi với khoảng 80.000 người tham gia, thu lợi bất chính số tiền ước tính gần 200 tỉ đồng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh (44 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục - IEMS), Đặng Thị Huyền (30 tuổi, ở phường Phú Diễn, nhân viên IEMS), Jayaprakash Ethamukkalam (40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, ở phường Ba Đình, TP Hà Nội, liên quan Bright Online LLC Academy) đều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động rà soát việc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ do Viện Khoa học quản lý giáo dục liên kết với tổ chức nêu trên cấp và kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Chí Tuệ

