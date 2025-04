Phá đường dây buôn người xuyên quốc gia, giải cứu 2 nạn nhân

Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh, cho biết, lực lượng BĐBP Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn 3 - Cục PCMT&TP, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Công an, Hiến binh tỉnh Svay Rieng để đấu tranh với chuyên án này, đảm bảo an toàn cho các nạn nhân.

Trước đó, ngày 20/4, BĐBP Tây Ninh nhận được tin báo từ một người dân cầu cứu, cho biết mình bị các đối tượng buôn người chuẩn bị đưa qua biên giới.

Ngay lập tức, Đội đặc nhiệm của Phòng PCMT&TP phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và truy tìm nạn nhân.

Các đối tượng Ước, Cường và Tâm (từ trái qua) (ảnh Lê Quân)

Khoảng 1 giờ sau đó, lực lượng biên phòng đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng là Lý Minh Tâm (sinh năm 2009) và Chu Quốc Cường (sinh năm 2008, cùng trú tại phường Thanh Hải, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang) khi chúng đang áp tải N.V.N (sinh năm 2007, ngụ xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) để bán qua biên giới.

Qua điều tra, Tâm và Cường khai nhận hành vi phạm tội. Tâm giữ vai trò chủ chốt trong việc liên hệ, giao dịch và nhận tiền từ phía Campuchia, còn Cường có nhiệm vụ áp tải và canh giữ nạn nhân.

Các đối tượng khai thêm, trước đó vào ngày 10/4/2024, chúng đã lừa gạt và đưa thành công một thanh niên người dân tộc Dao qua biên giới cho một người đàn ông tên Ước tại thành phố Ba Vet, Campuchia, và nhận được 25 triệu đồng (Tâm lấy 23 triệu, Cường 2 triệu).

Nạn nhân S được giải cứu (ảnh Lê Quân)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đánh án nhanh chóng xác định được đối tượng Ước và nạn nhân tên S. đang ở khu Nam Long, phường Prasat, thành phố Ba Vet, tỉnh Svay Rieng. Ban Chuyên án đã đề nghị lực lượng chức năng Campuchia hỗ trợ.

Vào lúc 23 giờ ngày 25/4, Công an tỉnh Svay Rieng đã giải cứu thành công nạn nhân S. và bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Đến 15 giờ 30 ngày 26/4, Hiến binh tỉnh Svay Rieng đã phát hiện và bắt giữ Lê Văn Ước (sinh năm 1996, ngụ thôn Rèm, xã Giáo Liêm, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) khi đối tượng đang lẩn trốn, sau đó bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Mẹ nạn nhân S vui mừng khi hay tin con đã được giải cứu (ảnh Lê Quân)

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Ước đã thừa nhận hành vi tiếp nhận và chuyển giao người để nhận tiền.

Hiện vụ việc đang được Ban Chuyên án TN425p chỉ đạo các đơn vị phối hợp tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu và tiến hành các bước theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng cũng đã liên lạc với bà T.V., mẹ của nạn nhân S. Bà bày tỏ sự vui mừng khi con trai được giải cứu và cho biết đã phải chạy vạy khắp nơi để vay 35 triệu đồng tiền chuộc mà các đối tượng ở Campuchia đưa ra nhưng vẫn chưa đủ.

Lực lượng chức năng vừa tiếp nhận 23 công dân Việt Nam từ Campuchia (ảnh Lê Quân)

Cũng trong sáng 28/4, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 23 công dân Việt Nam (19 nam, 4 nữ) được đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang (Campuchia) và Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Tropeng Phlong (Tổng Cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia) trao trả về Việt Nam tại cột mốc 118, Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Tác giả: Hà Khánh- CTV Lê Quân

Nguồn tin: vov.vn