Phá chuyên án ma túy, bắt hai đối tượng cùng hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 27/3/2026, Công an xã Xuân Nha, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào hồi 18h30 ngày 25/3/2026, tại bản Cột Mốc, xã Xuân Nha, Công an xã Xuân Nha chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Sơn bắt quả tang hai đối tượng gồm: Thào A Giống (SN 1964, trú tại xã Xuân Nha, tỉnh Sơn La) và Thào A Tu (SN 1983, quốc tịch Lào, trú tại Cụm Pa Háng, Huổi Hiềng, Sốp Bâu, Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an.

Tang vật thu giữ gồm 12.079 viên ma túy tổng hợp, có khối lượng 1.262 gam, cùng một số vật chứng liên quan.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đinh Tùng - Hà Đạt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

TIN LIÊN QUAN
