PC Nghệ An triển khai nhiều giải pháp ngăn ngừa trộm cắp điện

Kinh tế

Mặc dù Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã có nhiều cố gắng trong lĩnh vực ngăn ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm về điện, nhưng cho đến nay tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn xuất hiện tình trạng ăn cắp điện, gây tổn thất điện năng cho nhà nước và mất an toàn lưới điện, cũng như ảnh hưởng đến chất lượng điện khách hàng sử dụng. Từ thực tế trên, PC Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng này.