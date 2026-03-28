Sáng 28-3, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 1, HĐND TP Hà Nội khóa XVII để xem xét, quyết nghị những nội dụng thuộc thẩm quyền.

Ông Vũ Đại Thắng tiếp tục làm chủ tịch UBND TP Hà Nội

Cụ thể, tại phiên họp, HĐND TP đã tiến hành bầu chủ tịch UBND TP Hà Nội, các phó chủ tịch, ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2026- 2031.

Với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 làm chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, ngày 28-11-2025, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong chiều cùng ngày, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu 4 phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

Trong sáng 28-3, HĐND TP Hà Nội cũng thống nhất bầu các chức danh phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Dương Đức Tuấn - được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Bà Vũ Thu Hà - được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Ông Nguyễn Xuân Lưu - được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

4. Ông Trương Việt Dũng - được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ