"Ông trùm" kéo theo 10-20 đối tượng xăm trổ đi đòi nợ thuê tiền tỉ, cưỡng đoạt tài sản

Tin từ Công an TP Hà Nội ngày 30-1 cho biết Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ ổ nhóm đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản do Mai Hồng Hải (tức "Hải lu"; SN 1973, hộ khẩu thường trú thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cầm đầu.

Nhóm đối tượng đòi nợ thuê tại cơ quan công an

Các đối tượng bị bắt giữ cùng gồm Phạm Ngọc An (tức "An phệ"; SN 1983; trú ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội; có 2 tiền án), Nguyễn Hưng Tiến (tức "Tiến đen"; SN 1977; ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Lê Xuân Thủy (SN 1980; ở xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên; có 1 tiền án), Lê Đình Chiến (SN 1973; ở xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, Hà Nam; có 1 tiền án), Hà Thanh Nam (SN 1988; ở xã: Hiền Lương, huyện Hạ Hoà, Phú Thọ).

Theo điều tra, "Hải lu" là đối tượng lưu manh côn đồ, có 4 tiền án, có mối quan hệ xã hội phức tạp với nhiều đối tượng hình sự cộm cán. Mặc dù không trực tiếp cho khách vay tiền nhưng với "thành tích bất hảo" của mình, "Hải lu" thường nhận các hợp đồng, "cáp" đòi nợ thuê rồi trực tiếp hoặc chỉ đạo đàn em đến nhà, nơi làm việc của các con nợ để uy hiếp, chửi bới ép buộc con nợ phải viết giấy vay tiền, giấy nhận tiền để hợp thức hóa việc đòi tiền. Sau đó, "Hải lu" kéo theo rất đông các đối tượng xăm trổ để phô trương thanh thế, gây sức ép buộc "con nợ" phải gặp Hải trả tiền hoặc làm theo các yêu cầu của Hải và đồng bọn.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của "Hải lu" và đồng bọn trong vụ đòi tiền nợ của chị H. (SN: 1986, ở tỉnh Thanh Hoá).

Theo đó, khoảng tháng 1-2024, anh N. (SN: 1983 ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có nợ ông T. tiền nên ông T. đã ủy quyền cho một người khác để đòi anh N. số tiền 8 tỉ đồng. Sau đó, người này lại liên hệ Lê Đình Chiến và Lê Xuân Thủy để nhờ hỗ trợ đòi tiền. Thủy cùng Chiến đã rủ thêm một số đối tượng khác đi đòi tiền anh N..

Do không có tiền trả nên anh N. đã đề nghị gán khoản tiền nợ sang cho chị H. do chị H. trước đây có làm ăn và nợ tiền anh N.. Đồng thời, khi bị các đối tượng trong nhóm Chiến, Thủy gây sức ép phải trả nợ, anh N. đã gọi điện cho "An phệ" để nhờ can thiệp.

"An phệ" gọi điện nhờ "Hải lu" thì "Hải lu" lại gọi điện cho "Tiến đen" để Tiến dẫn khoảng 10 đối tượng đàn em đến gặp nhóm Chiến, Thủy để giải quyết việc của anh N..

Sau khi gặp và biết "Hải lu", "Tiến đen" là "dân anh chị" có tiếng thì nhóm Chiến, Thủy không dám can thiệp đòi tiền của anh N. mà thống nhất sẽ cùng tham gia với nhóm "Hải lu", "Tiến đen" chuyển sang đòi tiền của chị H. Cả nhóm cùng thống nhất nếu đòi được tiền sẽ chia mỗi bên 50%.

Từ ngày 8-3-2024 đến khoảng đầu tháng 6-2024, nhóm "Hải lu" cùng đàn em đã nhiều lần tìm gặp chị H. để đe dọa, gây sức ép đòi tiền. Các đối tượng thường tụ tập khoảng 10-20 đối tượng xăm trổ đến khu vực công ty của chị H. để gây sức ép, yêu cầu chị H. phải ra gặp, giải quyết. Trong đó, ngày 1-4-2024, nhóm "Hải lu" đã đe dọa, chửi bới, bắt ép chị H. phải viết giấy cam kết trả nợ số tiền 4,1 tỉ đồng cho anh N. để hợp thức hóa việc đòi tiền.

Từ ngày 10-4-2024 đến ngày 23-5-2024, nhóm "Hải lu" đã gây sức ép chị H. phải trả tiền 3 lần với tổng số tiền là 2,78 tỉ đồng.

Đến ngày 16-1-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triệu tập 6 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ gồm: Mai Hồng Hải, Phạm Ngọc An, Nguyễn Hưng Tiến, Lê Xuân Thủy, Lê Đình Chiến, Hà Thanh Nam.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 6 đối tượng trên về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Tác giả: B.T.V

Nguồn tin: Báo Người Lao Động