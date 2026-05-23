Nổ kinh hoàng ở mỏ than Trung Quốc, 90 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn thông báo của giới chức địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tối 22/5 khi 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất tại mỏ than Liushenyu ở thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Tính đến 3h chiều 23/5 (giờ Hà Nội), số nạn nhân thiệt mạng được thống kê tăng từ 8 người lên 90 người.

Phương tiện của lực lượng cứu hộ xuất hiện bên ngoài mỏ than. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Trung Quốc, 9 công nhân vẫn đang mắc kẹt dưới mỏ. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực xác định vị trí để giải cứu các công nhân mắc kẹt. Một số người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Giới chức nước này trước đó xác định nồng độ khí carbon monoxide (CO) trong mỏ "vượt ngưỡng cho phép". CO là khí không màu, không mùi, sinh ra khi than, xăng, dầu hoặc khí đốt cháy trong điều kiện thiếu oxy. Mỏ đã phát cảnh báo về CO trước khi vụ nổ xảy ra.

Kênh truyền hình nhà nước CGTN cho biết thêm, một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Người chịu trách nhiệm giám sát mỏ Liushenyu đã bị bắt giữ.

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu lực lượng cứu nạn "dốc toàn lực" tìm kiếm những người mất tích và nhấn mạnh công tác khắc phục hậu quả phải được "giải quyết thỏa đáng". Ông cũng yêu cầu cơ quan chức năng Trung Quốc tăng cường nỗ lực ngăn ngừa các vụ cháy nổ.

"Tất cả địa phương và cơ quan cần rút kinh nghiệm từ vụ việc, cảnh giác về an toàn lao động, khắc phục mọi loại rủi ro và nguy hiểm tiềm ẩn, đồng thời kiên quyết ngăn ngừa và hạn chế xảy ra tai nạn nghiêm trọng", ông Tập Cận Bình nêu rõ.

Tỉnh Sơn Tây là một trong những trung tâm khai thác than lớn của Trung Quốc, chiếm khoảng 1/3 sản lượng than cả nước. Trung Quốc từng ghi nhận một số tai nạn xảy ra tại các mỏ than, nhưng vụ nổ ở mỏ Liushenyu là sự cố gây thương vong nghiêm trọng nhất kể từ năm 2009.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: cand.vn