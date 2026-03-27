Ông Trịnh Văn Quyết trở lại làm Chủ tịch Tập đoàn FLC

Tại hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” diễn ra sáng nay tại Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện với tư cách Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Đây là lần đầu tiên ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại với vai trò Chủ tịch FLC sau gần 4 năm vắng bóng.

Ông Trịnh Văn Quyết. (Ảnh: AT)

Kể từ khi tái xuất thương trường hồi cuối tháng 1, ông Trịnh Văn Quyết đã liên tục xuất hiện tại các hoạt động, sự kiện của Tập đoàn FLC cũng như hãng hàng không Bamboo Airways. Tuy nhiên, ở các lần tham gia trước đó, ông chủ yếu được giới thiệu với vai trò nhà sáng lập.

Bên cạnh đó, FLC và các công ty thành viên trong hệ sinh thái tập đoàn này liên tiếp ghi nhận nhiều động thái tích cực. Trong đó có việc hồi tháng 2 đầu năm nay, FLC đã bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn. Ông Trịnh Văn Nam sinh năm 1991, được giới thiệu là nhân sự có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quản trị và tài chính, đồng thời đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái FLC.

Ngoài ra, Công ty Chứng khoán Artex (công ty liên quan đến hệ sinh thái và nhiều lãnh đạo Tập đoàn FLC, trong đó có ông Trịnh Văn Quyết) đã chính thức được đưa ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 26/2. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Boeing, tập đoàn này cũng đã đàm phán về khả năng tái khởi động hợp tác, đồng thời đề xuất thuê dòng tàu bay 737 MAX...

Mới nhất, Tập đoàn FLC cho biết cổ phiếu FLC có thể giao dịch tự do kể từ ngày 6/3. Thủ tục chi tiết các giao dịch này sẽ thực hiện dựa trên hợp đồng giao dịch giao dịch theo mẫu có xác nhận tại Chứng khoán Artex.

Theo cập nhật hồi tháng 11/2025, FLC hiện có hơn 64.300 cổ đông. Trước khi bị hủy tư cách công ty đại chúng, cổ phiếu FLC giao dịch quanh mức 3.500 đồng/cổ phiếu.

Hiện nay, FLC đang triển khai hơn 50 dự án tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai… với tổng quỹ đất khoảng 10.000ha.

Tác giả: Chí Bình

Nguồn tin: vietnamfinance.vn