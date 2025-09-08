Ông Shigeru Ishiba bất ngờ từ chức, Nhật Bản sẽ có nữ thủ tướng đầu tiên?

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã tuyên bố từ chức vào ngày 7-9.

Điều này dẫn đến một cuộc chạy đua giành quyền lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và người chiến thắng phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để trở thành thủ tướng.

Dưới đây là một số ứng cử viên tiềm tàng có thể kế nhiệm ông Ishiba.

ĐẢNG CẦM QUYỀN DÂN CHỦ TỰ DO (LDP)

Bà Sanae Takaichi, 64 tuổi

Nếu được chọn, bà Takaichi sẽ là nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Ảnh: NIKKEI

Là một thành viên kỳ cựu của LDP, từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau - bao gồm cả bộ trưởng an ninh kinh tế và bộ trưởng nội vụ - bà Takaichi đã thua ông Ishiba trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo LDP tại vòng bỏ phiếu thứ hai năm 2024.

Ông Shinjiro Koizumi, 44 tuổi

Ông Koizumi sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất Nhật Bản trong thời hiện đại nếu đắc cử.

Ảnh: JIJI

Ông Koizumi cũng tranh cử lãnh đạo LDP năm 2024 nhưng thất bại, sau đó giữ chức bộ trưởng nông nghiệp, giám sát nỗ lực kiềm chế giá gạo tăng cao.

Khi còn là bộ trưởng môi trường, ông Koizumi kêu gọi Nhật Bản loại bỏ các lò phản ứng hạt nhân vào năm 2019.

Ông Yoshimasa Hayashi, 64 tuổi

Ông Hayashi là chánh văn phòng nội các Nhật Bản kể từ tháng 12-2023 dưới thời Thủ tướng Fumio Kishida và ông Ishiba.

Ảnh: NIPPON

Ông Hayashi đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, bao gồm bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng nông nghiệp, đồng thời từng tranh cử lãnh đạo LDP vào các năm 2012 và 2024.

ĐẢNG ĐỐI LẬP DÂN CHỦ LẬP HIẾN (CDP)

Ông Yoshihiko Noda, 68 tuổi

Cựu Thủ tướng Noda là lãnh đạo của nhóm đối lập lớn nhất Nhật Bản, Đảng Dân chủ Lập hiến (CDP) trung tả.

Ảnh: JIJI

Trong vai trò thủ tướng từ năm 2011-2012, ông Noda đã hợp tác với LDP để thúc đẩy việc thông qua luật tăng gấp đôi thuế tiêu dùng của Nhật Bản lên 10% nhằm giúp kiềm chế nợ công phình to.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7 năm nay, ông Noda đã đảo ngược chính sách và kêu gọi tạm thời cắt giảm thuế tiêu dùng đối với các mặt hàng thực phẩm.

ĐẢNG ĐỐI LẬP DÂN CHỦ NHÂN DÂN (DPP)

Yuichiro Tamaki, 56 tuổi

Đảng trung hữu của ông Tamaki là một trong những đảng phát triển nhanh nhất tại các cuộc bầu cử gần đây của Nhật Bản.

Ảnh: YOMIURI SHIMBUM

Là cựu quan chức bộ tài chính, ông Tamaki đồng sáng lập DPP vào năm 2018 và ủng hộ việc tăng thu nhập thực tế của người dân bằng cách mở rộng các khoản miễn giảm thuế và cắt giảm thuế tiêu dùng.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động