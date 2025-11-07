Ông Phạm Nhật Vượng và 2 con trai lập công ty sản xuất máy bay và tàu vũ trụ

Trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Vinspace được thành lập vào 3/11/2025, trụ sở tại tòa văn phòng Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội.

Công ty cổ phần Vinspace đăng ký 6 ngành nghề kinh doanh, trong đó có ngành sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan. Ngành nghề chính là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng, Vinspace có 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 57 tỷ đồng, sở hữu 19% cổ phần; ông Phạm Nhật Vượng góp 213 tỷ đồng, sở hữu 71% cổ phần; 2 người con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 15 tỷ đồng, sở hữu 5% cổ phần/người.

Tại Vinspace, bà Nguyễn Mai Hoa được giao trọng trách Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Bà Hoa là nữ lãnh đạo giữ các chức vụ điều hành, đại diện pháp luật cho một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup.

Gần đây, Vingroup liên tục tham gia thành lập các công ty, hoạt động trong các lĩnh vực mới. Gần nhất, vào thời điểm giữa tháng 10, Vin New Horizon được chính thức công bố, với vai trò phát triển chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp.

Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup góp 65% vốn. Bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, góp 32% cổ phần. 3 cổ đông khác của công ty lần lượt là con gái ông Vượng là Phạm Nhật Minh Anh, cùng con dâu cả là bà Bùi Lan Anh và dâu thứ là Nguyễn Phương Nhi, mỗi người nắm 1% vốn điều lệ.

Trước đó, cuối tháng 9, Vingroup cùng các thành viên trong gia đình ông Vượng cũng đã góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phát triển điện ảnh V-Film với vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của V-Film gồm: Vingroup (10%), ông Phạm Nhật Vượng (45%), bà Phạm Thu Hương (25%), Phạm Nhật Quân Anh (5%), Phạm Nhật Minh Hoàng (5%), cùng Phạm Nhật Minh Anh (10%).

Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT của V-Film là ông Đặng Thanh Thủy. Doanh nghiệp đăng ký 8 ngành nghề kinh doanh, trong đó nổi bật là sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, hoạt động nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng năm 2025 của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái ghi nhận sự thay đổi tích cực trên các trụ cột kinh doanh chính.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng năm 2025 của Vingroup đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với 31/12/2024. Con số này đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên và các doanh nghiệp nói chung (không bao gồm các ngân hàng) thứ 2 đạt mốc tài sản này, sau Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia PVN.

