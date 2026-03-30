Ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng 30-3, tại kỳ họp thứ nhất, với 121/122 phiếu hợp lệ (trong số 123 đại biểu có mặt) tán thành, HĐND TP.HCM khóa XI đã bầu ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 - làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968 tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (trước đây là xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Quá trình công tác và sự nghiệp chính trị của ông gắn liền với nhiều cương vị, chức vụ từ cơ sở đến lãnh đạo đứng đầu tỉnh Long An.

Từ năm 1993, ông Được bắt đầu công tác tại nhiều đơn vị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An và làm Giám đốc Sở từ năm 2010. Sau đó ông về cơ sở, làm Phó bí thư rồi Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Từ năm 2016, ông làm Phó chủ tịch UBND tỉnh, rồi Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An. Năm 2020 ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An. Ông được bầu Ủy viên Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, tháng 1-2021.

Tháng 2-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Được tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để HĐND TP.HCM bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, ông được HĐND TP.HCM bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 1-2026, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Tại đợt bầu cử vừa qua, ông được bầu làm đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong quá trình gắn bó với TP.HCM trên cương vị Chủ tịch UBND TP, ông Nguyễn Văn Được đã cùng tập thể UBND TP.HCM đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng kiến tạo liêm chính - hành động - phục vụ, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng của xã hội làm mục tiêu để thực hiện.

