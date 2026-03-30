Bà Cao Thị Hòa An tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Bà Cao Thị Hòa An - Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - trao quà cho các gia đình chính sách tại thôn Long Bình, xã Đồng Xuân, Đắk Lắk vào tháng 10-2025 - Ảnh: TRUNG TÂN

Chiều 30-3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu bà Cao Thị Hòa An giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Từ Thái Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; ông Đỗ Thái Phong và bà Phúc Bình Niê Kđăm, đều là Tỉnh ủy viên, giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng với đó, kỳ họp bầu bà Phạm Như Hoa giữ chức Trưởng Ban Pháp chế; bà Phan Thị Hà Phước giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Lê Văn Cường giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; bà Đỗ Thị Như Tình giữ chức Trưởng Ban Dân tộc.

Bà Cao Thị Hòa An sinh năm 1973, quê Nghệ An, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. Tháng 3-2025, Bộ Chính trị chuẩn y bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Từ ngày 1-7-2025, theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà được chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Tác giả: Trung Tân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ