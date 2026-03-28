Bà Phùng Thị Hồng Hà tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Sáng 28-3, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 1, HĐND TP Hà Nội khóa XVII để xem xét, quyết nghị những nội dụng thuộc thẩm quyền.

Bà Phùng Thị Hồng Hà tiếp tục làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và Trưởng các ban của HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 - làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó chiều 13-11-2025, bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội - đã được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Vào sáng 17-10-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Phùng Thị Hồng Hà (sinh năm 1971, quê Ứng Hòa, Hà Nội) có trình độ thạc sĩ tài chính - ngân hàng. Bà từng nhiều năm công tác tại Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ) và Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội trước khi được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bầu 3 Phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội

HĐND TP Hà Nội cũng thống nhất bầu các chức danh Phó chủ tịch HĐND khóa XVII gồm:

1. Ông Trần Thế Cương được HĐND TP bầu giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐNĐ TP khóa XVII.

2. Ông Phạm Qúi Tiên được HĐND TP bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐNĐ TP khóa XVII.

3. Bà Phạm Thị Thanh Mai được HĐND TP bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐNĐ TP khóa XVII.

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ