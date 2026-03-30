Ông Phan Thiên Định tiếp tục làm Chủ tịch Hà Tĩnh

Ông Phan Thiên Định 55 tuổi, quê phường Thuận An, thành phố Huế. Ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Bí thư Thành ủy Huế; Bí thư quận Thuận Hóa; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân TP Huế; Chủ tịch UBND TP Huế.

Tháng 11/2024, ông được luân chuyển giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trong đợt bố trí lãnh đạo tỉnh, thành không phải là người địa phương.

Ông Phan Thiên Định phát biểu nhận nhiệm vụ, sáng 30/3. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trong hơn 4 tháng giữ chức Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, ông Định thường xuyên sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền chính sách, quảng bá văn hóa, du lịch, thu hút lao động cho địa phương.

UBND tỉnh Hà Tĩnh hiện nay do ông Định đứng đầu, ba Phó chủ tịch gồm ông Trần Báu Hà (thường trực), Hồ Huy Thành và Nguyễn Thị Nguyệt.

HĐND tỉnh cũng bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Hai Phó chủ tịch HĐND tỉnh là ông Dương Tất Thắng (thường trực) và bà Nguyễn Thị Việt Hà.

Hà Tĩnh rộng gần 6.000 km2, dân số hơn 1,6 triệu. Năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh đạt khoảng 19.900 tỷ đồng, hoàn thành 112% dự toán và tăng 11% so với năm trước.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng GRDP bình quân từ 10% trở lên, thu nhập năm 2030 đạt 80 triệu đồng, xuất khẩu 4 tỷ USD, có 18.000-20.000 doanh nghiệp. Tỉnh ưu tiên chuyển đổi số, phát triển nhân lực chất lượng cao, xây dựng hạ tầng hiện đại, thu hút dự án chiến lược, đưa Khu kinh tế Vũng Áng thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics; đồng thời phát triển công nghiệp, nông nghiệp thông minh, dịch vụ chất lượng cao và chú trọng môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Tác giả: Đức Hùng

