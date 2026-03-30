7 phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 30-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa XI, với đa số phiếu tán thành, HĐND TP.HCM khóa XI đã bầu chức danh phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với 7 nhân sự.

Cụ thể gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh và ông Trần Văn Bảy.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026, 52 tuổi, quê tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM); trình độ kiến trúc sư, cử nhân kinh tế - chính trị.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026, 47 tuổi, quê tỉnh An Giang; trình độ thạc sĩ kinh tế.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026, 46 tuổi, quê TP Huế; trình độ thạc sĩ xây dựng cầu đường, cử nhân luật.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Bùi Xuân Cường - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026, 51 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình; trình độ tiến sĩ xây dựng công trình, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ quản lý hành chính công, kỹ sư xây dựng cầu đường.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026, 55 tuổi, quê tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM); cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Nguyễn Công Vinh - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026, 54 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM); trình độ cử nhân luật.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026, 55 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai; trình độ thạc sĩ luật.

HĐND TP.HCM cũng bầu 17 nhân sự ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031:

1. Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du Lịch TP.HCM.

2. Ông Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

3. Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

5. Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

6. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

7. Ông Mai Hoàng, Trung tướng - Giám đốc Công an TP.HCM.

8. Bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

9. Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

10. Ông Phạm Văn Nghì - Chánh Thanh tra TP.HCM.

11. Ông Dương Hồng Thắng - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

12. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

13. Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

14. Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

15. Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

16. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM.

17. Ông Hoàng Vũ Thảnh - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Tác giả: Tiến Long

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ