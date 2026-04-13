Ông Nguyễn Thanh Nghị: Cắt 50% thời gian, chi phí thủ tục hành chính trong năm 2026

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 13-4, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị quán triệt chuyên đề kết luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho hay bước vào giai đoạn 2026-2030, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới hết sức phức tạp, khó lường.

Đặc biệt, xung đột ở Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung, khiến giá dầu, khí và chi phí vận tải tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại, đầu tư quốc tế và tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn, Trung ương thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu để đạt tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số để hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Theo đó, mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô hàng đầu thế giới.

Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân...

Trong đó, nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 như thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động, đổi mới quản trị thực thi để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính...

Hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết Trung ương đã đề ra nhiều nội dung thực hiện trong năm 2026.

Đặc biệt trong năm 2026, một số nội dung cần hoàn thành là xây dựng đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam, đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém.

Ban hành chính sách vượt trội thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và phát triển đa dạng các loại hình quỹ đầu tư...

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh năm 2026, các đơn vị, địa phương cần tập trung phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; phát triển hạ tầng văn hóa, xã hội...

Ông cũng đề cập đến các nhóm giải pháp về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam; hiện đại hóa nền giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài...

Về nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tài chính quốc gia gồm 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể, trong đó quản lý, điều hành ngân sách nhà nước hiệu lực, hiệu quả, xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch.

Đối với chính sách đặc thù tài chính - ngân sách nhà nước địa phương, tập trung khai thác các nguồn thu mới.

Không ban hành các cơ chế, chính sách, quy định đặc thù về miễn, giảm, ưu đãi thuế cao hơn quy định của pháp luật về thuế, pháp luật khác về thu ngân sách Nhà nước.

Không quy định phân cấp nguồn thu ngân sách Nhà nước, để lại nguồn thu ngân sách trung ương khác với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, kết luận 93 của Bộ Chính trị (trừ trường hợp theo chủ trương của cấp có thẩm quyền).

Ông nhấn mạnh yêu cầu tận dụng tối đa công năng sử dụng trụ sở làm việc hiện có, hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới.

Cùng với đó, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm trước.

Phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết, cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Về nhiệm vụ, giải pháp đầu tư công trung hạn cần quán triệt nguyên tắc bố trí vốn tập trung, trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, tập trung cho các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, tạo lan tỏa lớn.

Giảm ít nhất 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021 - 2025 ở cả Trung ương và địa phương, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tăng cường hợp tác công tư...

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ