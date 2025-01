Ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị

Theo thông cáo phát chiều 23/1, Trung ương đã thống nhất để ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tập trung thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Bí thư. Ông Tú đã kiêm nhiệm hai chức vụ từ tháng 10/2024 cho đến nay.

Trung ương cũng bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 gồm các ông: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Đoàn Anh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Bình Thuận.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sau đó được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13.

Ông Nguyễn Duy Ngọc 61 tuổi, quê huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Ngọc có nhiều năm công tác ở Công an TP Hà Nội, trải qua các chức vụ như trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an thành phố.

Tháng 11/2016, ông Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Sau khi Bộ Công an bỏ cấp Tổng cục, ông làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03). Tháng 8/2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Cuối năm 2023, ông Ngọc được thăng cấp bậc hàm lên thượng tướng.

Tháng 6/2024, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng và hai tháng sau được bầu bổ sung làm Ủy viên ban Ban Bí thư khóa 13.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Sau khi bầu bổ sung, Bộ Chính trị khóa 13 hiện có 16 người. Đó là: 1/ Tổng bí thư Tô Lâm 2/ Chủ tịch nước Lương Cường 3/ Thủ tướng Phạm Minh Chính 4/ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 5/ Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú 6/ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc 7/ Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc 8/ Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang 9/ Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang 10/ Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình 11/ Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng 12/ Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên 13/ Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài 14/ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng 15/ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa 16/ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

