Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã trình bày thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về giới thiệu ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị hiệp thương tham gia Uy ban và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Nguyễn Chiến Thắng (người đeo cà-vạt đứng giữa) giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị





Tiếp đó, các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã hiệp thương cử ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tham gia Ủy ban và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 1976, quê ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (cũ); Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Chiến Thắng từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị (cũ). Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình (cũ) và tỉnh Quảng Trị (cũ) thành tỉnh Quảng Trị (mới), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ định ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị (mới). Ngày 29/8/2025, Ban Bí thư quyết định chỉ định ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV